Circolo Lettori e Ordine Psicologi indagano le 'Zone cieche'

TORINO, 28 FEB - Esplorare i propri labirinti interiori e il rapporto con l'io profondo in un momento in cui, dopo due anni di pandemia, è stato rivoluzionato il modo di stare con gli altri e anche con sé stessi, è l'obiettivo di un ciclo di quattro incontri promosso dall''Ordine degli Psicologi del Piemonte, in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori.

Il progetto, dal titolo "Zone cieche e punti di luce. Le dimensioni psicologiche della creatività", è un percorso gratuito e aperto a tutti, che coinvolge tre dei più seguiti scrittori italiani, Chiara Gamberale, Massimo Gramellini e Emanuele Trevi.

Attraverso le pagine di romanzi e saggi particolarmente ricchi di risonanze psicologiche, i partecipanti verranno guidati in un percorso mirato ad esplorare il ruolo della psicologia nel contesto della creatività sullo sfondo della vita contemporanea. "Si vuole porre l'accento -scrive l'Ordine degli Psicologi in una nota - sull'importanza di conoscersi a fondo, di esplorare e comprendere le proprie 'zone cieche', per iniziare un viaggio di rinascita verso i propri 'punti di luce'". Tutti gli incontri saranno guidati da Riccardo Bernardini, psicologo e psicoterapeuta, segretario dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, che dialogherà con gli scrittori ospiti.

Inaugura l'iniziativa, oggi al Circolo dei Lettori, un dialogo con Chiara Gamberale dal titolo 'Il grembo materno'.

Segue, il 7 marzo 'Viaggi iniziatici', con Emanuele Trevi.

Nell'autunno, in data da destinarsi, ancora Chiara Gamberale in un incontro dal titolo 'Zone cieche e punti luce', nell'inverno l'ultimo dialogo con Gamberale e Gramellini 'Avrò cura di te'.

