Tra libri 'verdi' e profumi, percorso letterario-olfattivo

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Dieci profumi per dieci libri: è un vero e proprio viaggio attraverso la letteratura e l'olfatto quello proposto dal gruppo di lettura Lib(e)riamoci di Alessia Zavatti Gazzillo e la profumeria Spray di Torino. Una collaborazione inedita per accompagnare i lettori in un mondo di note olfattive insolite.

Partendo dal tema scelto per il 2022 dai ragazzi del gruppo di lettura, il rapporto uomo-natura, Alessandro Castagno di Spray, ha costruito un viaggio attraverso i profumi più adeguate ai libri citati nel corso della serata. Dalle note del cacao di Boccanera di Orto Parisi per parlare del Messico di Umami di Laia Jufresa, passando da Philosykos di Diptyque per raccontare la Foglia di Fico ( storie di alberi, donne, uomini ) di Antonio Pascale e attraversando le note più arabeggianti di Nabati di Astrophil e Stella raccontare In terra straniera gli alberi parlano arabo di Usama Al Shahmani. Un'esperienza insolita, adatta anche ai neofiti della profumeria, che hanno partecipato alla 'masterclass'. (ANSA).