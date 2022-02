Allarme Garmin rimbalza da Usa, disperso salvato nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Un escursionista di 24 anni è stato tratto in salvo da un elicottero dei vigili del fuoco al termine di una complessa operazione di soccorso nella zona del Monviso.

A dare l'allarme nel primo pomeriggio era stato lo stesso giovane con un apparecchio satellitare Garmin, che ha fatto rimbalzare la richiesta di aiuto attraverso gli Stati Uniti il Comando generale dei vigili del fuoco a Roma. In un primo momento sembrava che l'allarme fosse partito dalla zona del Colle di Viso e del rifugio Quintino Sella. Ma dopo che le squadre sono state elitrasportate in quella zona, è stato possibile localizzare il disperso nei pressi del rifugio Ghincia Pastour, a monte di Crissolo, dove stava nevischiando. Il recupero è stato effettuato dall'elicottero dei vigili del fuoco con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Il disperso, spaventato e acciaccato a causa di una caduta, è stato ricoverato in ospedale con un infortunio di lieve entità a un braccio. (ANSA).