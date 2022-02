Ucraina: Corradino, Biella pronta ad accogliere i profughi

(ANSA) - BIELLA, 26 FEB - Biella è pronta a fare la propria parte accogliendo i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Il sindaco Claudio Corradino l'ha annunciato in diretta Facebook, come molti sindaci della Lega sulla scia dell'iniziativa annunciata dal primo cittadino di Borgosesia Paolo Tiramani.

"Ci siamo preoccupati di fare qualcosa nel nostro piccolo per questa guerra - ha spiegato Corradino -. L'idea è accogliere i profughi veri: giovani, famiglie, donne e bambini che hanno bisogno di essere accolti perché scappano dalla guerra. E' stata presa la decisione più sbagliata: la guerra non è la via da seguire. E' caduta la stima che avevamo di Putin come uomo che per 22 anni aveva governato apparentemente bene. Mi devo ricredere su questa persona". (ANSA).