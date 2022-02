Ucraina: genitori a distanza preoccupati per loro Angelina

(ANSA) - BIELLA, 25 FEB - Per un mese durante il periodo di Natale hanno ospitato Angelina, una ucraina di 11 anni. Ora che è scoppiata la guerra, a Cossato Marco Barbierato e la moglie Maria Grazia Rossi sono preoccupati per le sorti di quella che considerano la loro bambina. "Siamo in continuo contatto con lei e la sua famiglia - racconta Barbierato -. Si trovano in un villaggio della regione di Chernigov, al confine nord est con la Russia. E' zona di scontri, ma relativamente più tranquilla rispetto ad altre. Loro sono a casa, stanno bene. Purtroppo il confine con l'Unione Europea è lontano".

La coppia piemontese aveva conosciuto Angelina nel 2019, con l'obiettivo di poterla ospitare per qualche periodo, poi il Covid aveva bloccato tutto. Marito e moglie hanno aspettato due anni prima di poterla abbracciare, nel frattempo anche con la famiglia della ragazzina si è stretto un bel rapporto.

"La nostra preoccupazione è soprattutto per la loro sicurezza e assistenza - riprende Barbierato -. Si sta muovendo in questo senso anche l'associazione piemontese Arca Solidale che gestisce il progetto accoglienza". (ANSA).