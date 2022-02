Scioperi: adesione tpl 70%, presidio davanti alla Regione

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - E' intorno al 70% l'adesione allo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, nell'ambito della protesta nazionale indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal, Ugl per il rinnovo del contratto nazionale. A Torino si è tenuto un presidio in piazza Castello, davanti alla Regione.

I sindacati di categoria sono consapevoli del disagio creato ai cittadini: "lo facciamo non solo per vedere riconosciuta la nostra professionalità - spiegano - ma per lanciare un grido d'allarme che riguarda il diritto alla mobilità di tutti i cittadini. Il mancato rinnovo del contratto danneggia quei lavoratori che oggi, e durante tutto il periodo pandemico, hanno garantito, e continuano a farlo, un servizio essenziale in una situazione di grande difficoltà. Il trasporto pubblico dovrebbe innovarsi ed espandersi, mentre continua a ridurre linee e corse, aumentando il divario fra le grandi città e la provincia.

Vengono erogati fondi pubblici senza chiedere alle imprese impegni precisi sulla qualità del lavoro. In molte aziende non si riesce più a trovare personale qualificato perché retribuito talmente poco da non godere di alcuna garanzia di poter vivere nelle nostre carissime città". (ANSA).