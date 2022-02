Pernigotti: presidio lavoratori, il governo ci salvi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 FEB - "La situazione è molto grave.

La proprietà non può più nascondersi e la vicenda si può chiudere solo con un'azione ministeriale". Lo dicono i lavoratori della Pernigotti che oggi sono tornati a manifestare davanti al cancello dell'azienda di Novi Ligure (Alessandria) contro l'immobilismo della proprietà turca e la mancata attuazione del piano industriale per il rilancio della storica azienda dolciaria.

Con i lavoratori, che il primo marzo incontreranno il prefetto Francesco Zito, si schiera il sindaco, Gian Paolo Cabella. "Novi e Pernigotti sono legate indissolubilmente: l'azienda è parte della città, della nostra storia - dice il primo cittadino -. Come Amministrazione faremo quello che è in nostro potere, attivandoci per sostenere i lavoratori il più possibile".

"Dalla proprietà turca abbiamo avuto solo promesse. Una sessantina di lavoratori è rimasta 'sospesa' - spiega Tiziano Crocco (Uila) - Numeri forse non significativi per il Mise, ma sono famiglie che meritano risposte sul futuro prossimo. Al 30 giugno termina la cassa integrazione per ristrutturazione e investimenti. Nulla, però, è stato fatto e l'azienda è praticamente morta. Della trattativa con il gruppo che fa capo a J.P. Morgan nulla si è concretizzato. Il ministero deve prendere una posizione forte rispetto a tutto quanto non è stato fatto dai Toksoz, allungando gli ammortizzatori e commissariando la Pernigotti". (ANSA).