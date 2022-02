Mostra su Francesco Messina prorogata fino al 30 marzo

(ANSA) - VERCELLI, 25 FEB - Il Comune di Vercelli ha prorogato fino al 30 marzo "Francesco Messina, prodigi di bellezza: 120 opere a 120 anni dalla nascita", esposizione dedicata all'artista che ha realizzato busti di personalità celebri e sculture sui cavalli, tra cui quello davanti alla sede Rai di Roma. La fine della mostra, suddivisa su tre sedi - Arca, Palazzo Arcivescovile e ex chiesa di San Vittore - era in programma domenica 27 febbraio.

"Siamo soddisfatti dei risultati - afferma il sindaco, Andrea Corsaro -. Offriamo alla cittadinanza un evento di grande valore che ha interessato il pubblico per la sua immediatezza e bellezza. Inoltre è un evento culturale che, portando a Vercelli numerosi turisti, ha ricadute positive su tutto il tessuto cittadino". L'allestimento, confermano dal Comune, ha portato in città appassionati d'arte provenienti da tutta Italia.

Le tre sedi accolgono da ottobre grandi marmi, molti bronzi e ritratti di amici e colleghi di Messina, tra cui Lucio Fontana, Salvatore Quasimodo, Riccardo Bacchelli, Alfonso Gatto, Arturo Tosi, Eugenio D'Ors, mentre tra le figure femminili, in particolare tra le danzatrici, il ritratto di Carla Fracci, Luciana Savignano e Aida Accolla. (ANSA).