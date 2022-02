Inalpi investe 5mln per ammodernare stabilimento Peveragno

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Inalpi investe 5 milioni di euro per ammodernare e sviluppare lo stabilimento di Peveragno (Cuneo). L'iter burocratico per la variazione del piano regolatore, che trasformerà la superficie dell'attuale stabilimento in area produttiva, è stato avviato nel corso di un incontro tra Ambrogio e Giovanni Invernizzi, rispettivamente presidente e consigliere di amministrazione con delega alla produzione, sindaco e vicesindaco di Peveragno, Paolo Renaudi e Vilma Ghigo e il consigliere regionale Paolo Bongiovanni.

"Il futuro ci riserva certamente nuove sfide, il mondo è un sistema complesso chiamato, oggi più che mai, a dare risposte a quesiti importanti, e altrettanto certamente alcune problematiche richiederanno un lavoro attento e costante - dice il presidente Invernizzi -: la ripresa della pandemia, gli incrementi dei costi dell'energia e delle materie prime, per fare solo qualche esempio, non renderanno la nostra strada una tranquilla passeggiata, ma una sfida continua. Ma noi sappiamo che è proprio in questi momenti che bisogna proseguire il percorso intrapreso: non possiamo fermarci ora, come non lo abbiamo fatto durante i periodi più bui di questi ultimi due anni".

Il progetto prevede l'ampliamento dell'area ricevimento, per consentire alla struttura di recepire direttamente dai conferitori gli oltre 2000 quintali di latte che oggi vengono lavorati nell'impianto di Peveragno, l'automazione delle linee di produzione e il raddoppio del depuratore. (ANSA).