Discariche abusive nel Tortonese, sequestrati i terreni

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 FEB - Tre aree di circa 40mila metri quadrati adiacenti all'alveo del torrente Curone, a Tortona, sono state sequestrate dalla guardia di finanza.

All'interno sono state trovate lastre di amianto, contenitori di prodotti chimici velenosi e nocivi e altri rifiuti speciali pericolosi. I proprietari erano all'oscuro del fatto che i terreni fossero divenuti, da tempo, una discarica a cielo aperto e per questo motivo è scattata una denuncia alla Procura di Alessandria nei confronti di ignoti.

Le aree sono state affidate in custodia giudiziale ai responsabili tecnici dei Comuni di competenza con poteri di bonifica. Le indagini intanto proseguono per risalire ai responsabili e procedere al recupero della cosiddetta 'ecotassa'. (ANSA).