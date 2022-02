'Bagno neutro' in liceo Torino, protesta Azione Studentesca

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Militanti di Azione Studentesca, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, hanno affisso nella notte a Torino, davanti al liceo Classico Alfieri, lo striscione 'Maschi e femmine Punto!'. Una protesta contro la decisione degli studenti e della dirigenza dell'istituto di creare bagni' neutri', per chi non si riconosce nella distinzione di genere tra maschi e femmine, all'interno della scuola.

"Abbiamo deciso di apporre questo striscione perché è necessario ribadire che i sessi esistenti sono due: maschio e femmina - spiega Azione Studentesca - Nella scuola non deve esserci spazio per folli ideologie gender che vorrebbero rendere anche la sessualità fluida e indefinita. Si pensi, piuttosto, a risolvere i veri problemi che ad oggi affliggono la scuola italiana, a partire dalle morti durante l'alternanza". (ANSA).