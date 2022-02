Ucraina: Lo Russo, ci si adoperi per fermare ogni violenza

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - "L'avvio delle operazioni militari e la guerra in Ucraina sono notizie che non avremmo mai voluto avere. La comunità internazionale e l'Ue si adoperino per fermare ogni violenza e interrompere l'escalation". Così, su Twitter, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Oggi è un giorno terribile per l'Ucraina e per tutta l'Europa", aggiunge il primo cittadino. (ANSA).