Ucraina: esercitazione 'Volpe Bianca', salta presentazione

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - E' stata posticipata a data da destinarsi, per "sopraggiunti motivi contingenti", la conferenza stampa di presentazione dell'esercitazione delle Truppe Alpine dell'Esercito 'Volpe Bianca', in programma tra il 28 febbraio e l'11 marzo sulle montagne del Sestriere. Il rinvio è stato deciso a poche ore dall'attacco russo all'Ucraina.

All'incontro con i giornalisti, previsto per le ore 11 alla Mole Antonelliana di Torino, era prevista la partecipazione del Comandante delle Truppe Alpine, generale Ignazio Gamba, e del Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, generale Francesco Paolo Figliuolo, che sono stati trattenuti a Roma.

(ANSA).