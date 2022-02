Ucraina: Chiellini, ho sperato non si arrivasse sino a qui

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - "Mi auguro che non si inneschi un effetto domino e che la diplomazia possa sanare una così grave frattura". Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e dell'Italia campione d'Europa in carica, parla così dell'invasione Ucraina da parte della Russia.

"Il risveglio di questa mattina è stato sconvolgente e traumatico. Mi sono ritrovato inerme a guardare immagini a cui non sono stato in grado di dare un senso. Ho sperato fino all'ultimo che non si arrivasse a questo punto e che la crisi non degenerasse in un conflitto", scrive sui social il calciatore, che rivolge un pensiero e la sua solidarietà "al popolo ucraino e a tutte le persone vittime di questa guerra".

(ANSA).