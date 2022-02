Torino: Lo Russo, dal governo oltre un miliardo per metro2

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Il Governo stanzia un miliardo e 21 milioni di euro per la metro 2 di Torino. Ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo che nelle scorse settimane aveva presentato al ministero la richiesta di un miliardo per l'opera da aggiungere agli 828 milioni già stanziati con la Finanziaria 2019.

"Ieri - spiega Lo Russo - abbiamo ricevuto la lettera del ministro Giovannini in cui si dice che è stato ritenuto prioritario il finanziamento de lotto funzionale Rebaudengo-Politecnico per 1 miliardo e 21 milioni, che consentiranno di partire il prima possibile sull'intera tratta.

Oggi - aggiunge - è una giornata storica per la città Ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre pensato che la linea 2 è non solo una risposta strutturale alla questione mobilità, ma anche ai problemi della zona nord della città, uno straordinario strumento di riqualificazione e rigenerazione urbana".

Lo Russo spiega che il finanziamento "ci consente anche di pensare con maggiore capacità prospettica alla prosecuzione verso sud, almeno fino a Santa Rita, e lavoreremo su questo fin da subito". Il finanziamento per la linea 2 congela al momento quello per il prolungamento della linea 12 all'Allianz Stadium, "che verrà spostato nel tempo". (ANSA).