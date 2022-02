Lo Bianco, alleanza sociale per il rilancio di Torino

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - "Sono certo che il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, terrà fede, insieme alla sua giunta, agli impegni assunti in campagna elettorale, mettendo al centro dell'azione di governo il lavoro e la crescita e coinvolgendo tutti gli attori sociali ed economici della città per costruire insieme quel 'Patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile' che potrebbe essere finanziato con le risorse del Pnrr". Lo ha detto il segretario generale della Cisl Torino Canavese, Domenico Lo Bianco, aprendo il congresso della confederazione torinese davanti a 187 i delegati in rappresentanza degli oltre 93 mila associati dell'area metropolitana. In sala anche il sindaco Lo Russo e l'arcivescovo Cesare Nosiglia.

"Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il sindaco e gli assessori competenti per affrontare il tema del bilancio previsionale 2022-2024. È stato un confronto costruttivo in cui abbiamo apprezzato il metodo e la chiarezza della giunta", ha aggiunto Lo Bianco che si ricandida alla guida.

Domani concluderà i lavori il segretario generale Cisl, Luigi Sbarra. (ANSA).