Frida Kahlo nelle foto di Muray a Palazzina Stupinigi

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Dopo lo stop forzato causa Covid a pochi giorni dall'apertura nel 2020, torna alla Palazzina di Stupinigi, dal 5 marzo al 5 giugno, la mostra 'Frida Kahlo Through the Lens of Nickolas Muray', una carrellata di 60 scatti di Nickolas Muray, suo amico e amante per tanti anni. Scatti che fanno entrare il visitatore nella vita più intima e segreta della celebre artista messicana, nella sua Casa Azul, nei suoi giardini, tra i suoi oggetti e vestiti. Un viaggio sentimentale in luoghi come la sua camera da letto col famoso letto d'arte e lo studio. A completare l'ambientazione, la riproduzione degli abiti e dei monili, per mostrare il suo stile unico, di ispirazione etnica e tribale, che ha fatto scuola.

In mostra anche un focus sugli amori di Frida, con le lettere originali scambiate con Nickolas Muray e il documentario 'Artists in Love', in collaborazione con SKY Arte, sulla relazione tormentata con Diego Rivera. Molti i contributi multimediali, caratteristica delle produzioni di Next Exhibition, come l'area immersiva nella Citroniera di Ponente, dove il pubblico può seguire video prodotti dalla stessa Kahlo.

E nell'area merchandising, la nuovissima esperienza VR per 'vedere con gli occhi di Frida' gli interni di Casa Azul, grazie alla tecnologia degli Oculus "Una mostra che racconta una nostra eccellenza culturale in una città, Torino, da sempre molto attenta alle arti - commenta Carlos Garcia de Alba, ambasciatore del Messico in Italia - un omaggio fotografico alla vita e all'opera di un'artista icona mondiale, non solo nel campo delle arti, ma anche nella promozione dell'identità femminile e dell'equità di genere".

