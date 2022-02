Decapitato a Torino, comincia processo in Corte assise

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - È cominciato stamani in corte di Assise a Torino, ed è stato aggiornato al 10 marzo dopo le prime schermaglie procedurali, il processo per l'omicidio di Ibrahim Mohammad, 25 anni, originario del Bangladesh, trovato decapitato nella sua abitazione torinese l'8 giugno 2021. L'imputato è un suo connazionale di 25 anni, Mostafà Mohammed, residente a Rosta, che fu fermato due giorni dopo il delitto dalla polizia.

Entrambi lavoravano come lavapiatti.

Secondo la prima ricostruzione degli investigatori il movente è da ricercare nella mancata restituzione di una somma di denaro (poche migliaia di euro) per un matrimonio mai avvenuto. I pubblici ministeri Marco Sanini e Valentina Sellaroli procedono per omicidio aggravato. L'imputato ha fornito una ricostruzione alternativa e il suo avvocato, Nadia di Brita, ha chiesto che venga svolto un esperimento giudiziario. In apertura di udienza la corte ha respinto la proposta del legale di sollevare due questioni di legittimità costituzionale su dei passaggi della procedura. (ANSA).