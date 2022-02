Chef Alexander Robles all'Azotea, tra Giappone e Perù

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Alexander Robles è il nuovo chef di Azotea, cocktail-restaurant nikkei, cucina che mescola Giappone e Perù, di Torino.

Classe 1989 e originario di Cuzco, in Perù, Alexander ha fatto gavetta nei due ristoranti di famiglia nel suo paese natale. In Italia ha lavorato a Chieri agli ordini di Marco Avidano, e al ristorante Del Cambio a Torino, con lo chef Riccardo Ferrero. Dopo il ritorno in Perù e l' esperienza dallo chef più importante del paese Gastón Acurio, è tornato in Italia come sous-chef a Villa Tiboldi, agli ordini di Andrea Ferrucci, sotto la consulenza di Davide Palluda, 1 stella Michelin. Ha annoverato una parentesi al ristorante L'Escale in Francia, poi la prima da chef in un ristorante di cucina italiana in Arabia Saudita, dove ha ottenuto riconoscimenti dall'ambasciata italiana, e una seconda al Carlina Restaurant di Torino, dove ha ricoperto l'incarico di chef dal 2019. Poi è arrivata la chiamata di Azotea. (ANSA).