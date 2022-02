Turismo: accordo Gavi, Novi Ligure e Tortona per promozione

(ANSA) - ALESSANDRIA, 23 FEB - I sindaci di Novi Ligure, Tortona e Gavi hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la promozione territoriale, culturale e turistica congiunta.

Della durata iniziale di 3 anni, l'accordo siglato oggi a Palazzo del Broletto, sede della Fondazione CrA, prevede anche il coinvolgimento dei territori limitrofi. Allo studio l'individuazione di una denominazione unica che possa identificare tutte le zone interessate.

"I nostri territori non hanno nulla da invidiare ad altri - è convinto Carlo Massa, sindaco di Gavi - che sono, però, molto più strutturati per la promozione turistica. La collaborazione tra centri può essere la chiave di volta". "Questo accordo - rimarca il collega novese Gian Paolo Cabella - mette a sistema un'area strategica sotto ogni punto di vista ed esalta la nostra storica vocazione di ponte tra l'Europa e il Mediterraneo".

Entusiasta del progetto il tortonese Federico Chiodi: "La promozione congiunta potrà valorizzare tutta la provincia di Alessandria". (ANSA).