Tav: Mims, Calogero Mauceri nuovo presidente Osservatorio

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Calogero Mauceri, Commissario straordinario per la tratta italiana della linea ferroviaria alta capacità/alta velocità Torino-Lione, è stato nominato Presidente dell'Osservatorio per la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione, con il compito di favorire la partecipazione del territorio alle attività di analisi, elaborazione, condivisione e confronto durante le fasi di realizzazione dell'opera. Lo fa sapere il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili in una nota, precisando che l'incarico viene conferito per il periodo di un anno ed è rinnovabile.

"L'attività dell'Osservatorio è di fondamentale importanza per il coinvolgimento, l'ascolto e la valutazione delle istanze espresse dalle comunità territoriali", sottolinea il ministro Enrico Giovannini.

"È mia intenzione riprendere e rilanciare l'Osservatorio come importante sede di confronto con tutte le realtà istituzionali, economiche e sociali che già in passato hanno dato il loro contributo di idee con l'obiettivo comune di realizzazione di un'opera condivisa", sottolinea Maugeri, che si dice "onorato dell'incarico assegnatomi di presidente dell'Osservatorio per l'Asse Ferroviario Torino-Lione, ruolo che mi impegno a svolgere con spirito di servizio e sensibile attenzione per il territorio". Per Mauceri - che ringrazia il ministro Enrico Giovannini per aver indicato il suo nome al Presidente del Consiglio in accordo con iI Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo - "è importante che l'opera si realizzi in stretta collaborazione e condivisione col territorio - sottolinea - interpretando al meglio le esigenze dei luoghi facendo dell'Osservatorio un luogo privilegiato in cui trattare tutte le tematiche relative sia la linea internazionale, assicurando il costante dialogo anche con la Commissione Intergovernativa, sia la tratta nazionale nella quale ricopro l'incarico di Commissario di Governo". (ANSA).