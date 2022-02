Piemonte contro spreco alimentare, progetto nei ristoranti

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Il Piemonte scende in campo contro lo spreco alimentare con un progetto di consumo consapevole dell'assessorato all'Agricoltura e Cibo, 'Ciapa e porta a cà, porta a casa il gusto autentico del Piemonte', che coinvolgerà in via sperimentale alcuni ristoranti e agriturismi di tutte le otto province della Regione. Selezionati in collaborazione con le associazioni di categoria, questi locali si presenteranno come luoghi di consumo consapevole, con menù a base di piatti della tradizione.

A tutti i locali saranno forniti entro fine marzo quelle che all'estero si chiamano 'doggy-bag' e qui saranno battezzate come food bag e wine bag, per sottolineare che il cibo e il vino non consumati possono essere portati a casa dai clienti non per dare gli avanzi al cane, ma per non sprecarli.

Il progetto è stato presentato questo pomeriggio al Circolo dei Lettori, presenti tra gli altri l'assessore all'Agricoltura e Cibo della Giunta Cirio Marco Protopapa, la presidente dell'Ascom di Torino Maria Luisa Coppa, la food blogger Paola Bortolani che ha scritto un libro di ricette con ingredienti di recupero, e il presidente dell'Unione Cuochi Piemontesi Stefano Bongiovanni. A moderare l'incontro, il giornalista gastronomico torinese Luca Iaccarino.

"Con questa iniziativa - ha sottolineato Protopapa - vogliamo indurre un cambiamento culturale in tutti: gli esercizi di somministrazione e i loro clienti. Sprecare un buon piatto piemontese è un peccato, e lo stesso vale per il nostro vino".

(ANSA).