Monumento Priero a Julian Assange,è omaggio a sua situazione

(ANSA) - CUNEO, 23 FEB - Priero, 500 abitanti in provincia di Cuneo, dedica un monumento all'attivista e programmatore australiano Julian Assange, dal 2019 in carcere in Inghilterra che continua a negarne l'estradizione negli Usa. Realizzato e donato dall'artista toscano Maurizio Cont, con la partecipazione di Gianmarco Serra e dell'impresa Fratelli Albertazzi, si tratta di "un omaggio ad Assange e alla sua azione: da una parte testimoniare la nostra vicinanza a tutti coloro che si battono per denunciare i crimini dei governi di tutto il mondo; dall'altra sollecitare azioni simili nelle scuole, comuni, province ed altri enti pubblici".

"I due artisti ci hanno contattato, conoscono Priero e hanno deciso di donarci una copia dell'opera già presente a Orbetello", spiega il sindaco Alessandro Ingraia, che di professione fa il documentarista. "L'obiettivo è sensibilizzare sulla situazione del programmatore e attivista australiano - aggiunge -. In giunta comunale abbiamo deciso di accettare la donazione e abbiamo individuato una zona all'ingresso del paese, di grande passaggio, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla Provincia per usare quello spazio pubblico".

L'opera d'arte è stata installata nel fine settimana e sarà inaugurata ufficialmente ad aprile. (ANSA).