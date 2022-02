Infrastrutture: "Pedemontana" del Cuneese parte da Verzuolo

(ANSA) - VERZUOLO, 23 FEB - Il primo tratto della Pedemontana del Cuneese sarà quello di Verzuolo. Oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha incontrato il sindaco del comune saluzzese e i rappresentanti delle realtà industriali locali, Smurfit Kappa (ex cartiera Burgo) e Tonoli Trasporti, per concordare i prossimi passi. Entro il 15 marzo verrà completato lo studio di fattibilità del tracciato, quindi la Regione metterà a disposizione 200 mila euro per la progettazione e 6 milioni a preventivo di bilancio per la costruzione del primo tratto della tangenziale di Verzuolo, da via Falicetto a via Papò.

L'opera consentirà di scaricare il traffico pesante dal centro di Verzuolo e di creare un primo raccordo verso la provinciale della valle Varaita. Cirio ha confermato la priorità dell'opera tra i progetti viari piemontesi. "Il Pnrr è una grande opportunità, ma occorre essere veloci: per questo come Regione abbiamo stanziato 200 mila euro per la progettazione. Il cronoprogramma è ormai ufficializzato: entro il 15 marzo sarà pronto lo studio di fattibilità della Pedemontana", ha detto il governatore. (ANSA).