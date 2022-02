Gianduia e Giacometta al Mauriziano per vaccino bambini

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Carnevale vaccinale, oggi a Torino, per i bambini all'ospedale Mauriziano di Torino. Le caratteristiche maschere torinesi Gianduia e Giacometta hanno fatto visita al punto vaccinale e offerto dolcetti ai 106 bambini vaccinati.

L'iniziativa, in collaborazione con il Gruppo Salutearte e la Famija Turineisa, mira a umanizzare l'ambiente ospedaliero accogliendo e accompagnando i bambini e le loro famiglie lungo il percorso vaccinale. Il personale si è preso cura di loro facendoli giocare e disegnare in un contesto festoso che si è concluso con la somministrazione della prima o seconda dose di vaccino Pfizer pediatrico anti Covid. (ANSA).