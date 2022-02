Fondazione De Agostini, progetto con Sport Senza Frontiere

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Sport Senza Frontiere e Fondazione De Agostini avviano una nuova collaborazione nella città di Novara, con l'obiettivo di realizzare il sogno sportivo dei bambini meno fortunati. Il progetto coinvolge 15 ragazzi e ragazze novaresi, tra i 6 e i 14 anni, che saranno seguiti da educatori di Ssf e potranno accedere con 'Borse sport' della durata di tre anni ai corsi sportivi offerti da Polisportiva San Giacomo, Usd San Rocco e Novara Basket. La finalità è quella di favorire l'inclusione e l'integrazione di questi giovani allievi, provenienti da contesti difficili e disagiati, per offrire loro la possibilità di fare sport insieme, contrastando il disagio economico e il rischio di emarginazione sociale.

"La collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus per l'attivazione di 'Borse sport', donate a ragazzi e ragazze di Novara per favorire l'accesso a percorsi di formazione sportiva appresenta una importante iniziativa per il territorio a cui la nostra Fondazione è fortemente legata. Da tempo siamo attenti alle esigenze e ai bisogni dei quartieri più periferici della città di Novara" spiega Chiara Boroli, presidente della Fondazione De Agostini. "Lo sport in Italia, specie dopo questi due anni difficilissimi, rischia di diventare sempre di più un optional per pochi mentre oggi, quando ci troviamo a fare i conti con problematiche aggravate dalla pandemia" sottolinea Alessandro Tappa, presidente di Sport Senza Frontiere. (ANSA).