Expo Dubai: Piemonte protagonista a Padiglione Italia

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Il Piemonte sarà protagonista all'Esposizione Universale di Dubai dal 27 febbraio al 4 marzo con una intera settimana di eventi all'interno del Padiglione Italia, ma anche in alcuni dei luoghi simbolo della città.

"Expo Dubai - sottolinea il presidente della Regione, Alberto Cirio, insieme al vicepresidente Fabio Carosso e agli assessori al Turismo Vittoria Poggio, alle Attività Produttive Andrea Tronzano e allo Sport Fabrizio Ricca - è la prima esposizione universale in un Paese arabo, in un'area in costante crescita e elevato potenziale per l'imprenditoria e il turismo italiano. Ma è soprattutto il primo grande evento internazionale post pandemia, preziosa opportunità di ripartenza per il Piemonte".

"Saremo protagonisti - rimarca - sia all'interno del Padiglione Italia che attraverso iniziative collaterali, come la presenza in uno dei luoghi simbolo di Dubai: lo SkiDome, l'impianto sciistico indoor visitato ogni anno da centinaia di migliaia di turisti, che per tre mesi sarà 'vestito' con una campagna promozionale dedicata al Piemonte. Dopo due anni giocati in difesa a causa della pandemia, ora ripartiamo in attacco con la forza delle nostre eccellenze". (ANSA).