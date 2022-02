Cisl Alessandria Asti, Ciani confermato alla guida

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Marco Ciani, 49 anni, è stato rieletto oggi, con 72 voti su 74, segretario generale della Cisl Alessandria-Asti al termine del terzo congresso della Cisl territoriale che si è svolto nei giorni 22 e 23 febbraio 2022 al Foro Boario di Nizza Monferrato, in provincia di Asti.

Confermati in segreteria territoriale Stefano Calella, in qualità di segretario generale aggiunto e Cristina Vignolo.

Slogan scelto per l'assise territoriale, a cui sono intervenuti i segretari regionale e nazionale Cisl, Alessio Ferraris e Andrea Cuccello: "Governare le transizioni - Con le persone nel territorio per uno sviluppo sostenibile". Di professione bancario, Ciani inizia l'attività sindacale 25 anni fa con la Fiba Cisl, oggi First (federazione che raggruppa i lavoratori del settore bancario e assicurativo), di Belluno, divenendone nel 1999 segretario generale. Dopo un percorso interno alla federazione che lo porta a incarichi importanti soprattutto in Intesa Sanpaolo, nel novembre 2014 entra nella segreteria della Cisl Alessandria Asti, dove assume le deleghe alle Politiche sociali, formazione e amministrazione.

Nell'ottobre 2017 viene eletto per la prima volta segretario generale della Cisl Alessandria Asti. "Bisogna governare le transizioni in atto - ha detto Ciani - perché una stagione è terminata e bisogna che ne inizi un'altra. Il Basso Piemonte è in una posizione ideale per lo snodo di merci e lo sviluppo della logistica. Ma se gli investitori dovranno relazionarsi con troppi interlocutori e alcune strutture già esistenti non verranno adeguate le merci passeranno senza fermarsi. Per questo servono unità, capacità di sintesi, decisioni. Servono finanziamenti e la consapevolezza che in questa partita conclusiva il tempo non è una variabile indipendente". (ANSA).