Cinema: in sala 'A rivedere le Stelle' con Cederna e Sansa

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Stava per uscire nelle sale italiane nel marzo 2020, dopo un'anteprima a Domodossola che lo aveva definito in quel giorno il film più visto in Italia, ma la pandemia ha chiuso le sale. Due anni dopo, il 3 marzo, il Cinema Reposi di Torino ospita la 'prima' nazionale di 'A Rivedere le Stelle', di Emanuele Caruso, con Giuseppe Cederna, Maya Sansa, l'epidemiologo ed esperto di alimentazione Franco Berrino, originalissimo docufilm che racconta una passeggiata di 7 giorni nel Parco Nazionale della Val Grande, prodotto da Obiettivo Cinema e sostenuto da Film Commission Torino Piemonte.

"Un'esperienza indimenticabile che arriverà al cuore degli spettatori perché abbiamo tutti bisogno di riconnetterci con la natura - spiega Cederna online da Madeira per lavoro - perché siamo infelici, corriamo tutto il giorno verso qualcosa che non sappiamo cosa sia dimenticandoci che la felicità è a portata di mano, nella natura". "Per due anni abbiamo pensato di fare uscire il film online, ma abbiamo aspettato la riapertura delle sale - dice il regista - e forse uscire ora dopo la fase acuta della pandemia ha un significato ancora più forte. E' un film 'locale' ma universale, che racconta il desiderio di ritrovare il senso delle cose, dello stare insieme, un equilibrio con la natura, il benessere perduto".

Il titolo 'A rivedere le stelle' si rifà alla letteratura universale che cita le stelle per parlare dell'infinito. "In quella settimana abbiamo dormito dove capitava - dice Berrino - e atteso l'alba insieme. Quanti bambini che vivono in città oggi non sanno neppure da che parte nasce il sole o forse non hanno neppure mai visto l'alba?". (ANSA).