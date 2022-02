Cascina in fiamme, chiusa Torino-Savona tra Ceva e Niella

(ANSA) - CUNEO, 23 FEB - L'autostrada Torino-Savona è chiusa in entrambe le direzioni, nel tratto tra Ceva e Niella Tanaro, per consentire ai vigili del fuoco di domare l'incendio di una cascina situata poco oltre la carreggiata in direzione della Liguria. Sul posto stanno intervenendo le squadre di Mondovì, Ceva e Morozzo. Le fiamme sono visibili a distanza. (ANSA).