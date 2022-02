Casa: emergenza abitativa, accordo tra Intesa e Città Torino

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Da scuola abbandonata a casa per chi è in difficoltà. Città di Torino e Intesa Sanpaolo hanno firmato oggi un accordo per il recupero di un immobile di via Fiesole 15, che sarà ristrutturato dalla banca per diventare centro per l'emergenza abitativa. Un nucleo sarà dedicato all'abitare condiviso, 69 posti per più nuclei familiari per periodi medio-lunghi; l'altro sarà invece dedicato alla accoglienza temporanea di famiglie per tempi brevi, e avrà 19 posti.

"L'obiettivo - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - è dare una risposta strutturale all'emergenza abitativa e arricchire la risposta di welfare che la città è in grado di dare ai crescenti bisogni di Torino. Inoltre risponde a una logica di cambiamento delle modalità con cui il sistema di welfare deve integrarsi, col coinvolgimento degli operatori economici e sociali non solo e non tanto in quanto erogatori di risorse, ma co-protagonisti della trasformazione urbana di Torino nei diversi ambiti".

L'operazione, sottolinea il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, "rientra tra gli obiettivi del nostro piano quadriennale. Intesa Sanpaolo ha fatto propria l'evoluzione in atto fra alcune società mondiali, che consiste nell'occuparsi della sostenibilità del mondo che cambia, non solo ambientale ma anche sociale e fra i nostri obiettivi ci sono assistenza alle persone, emergenza abitativa e riqualificazione urbana".

Per il presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, si tratta di un esempio di "welfare evoluto su cui Compagnia è impegnata. E la casa - conclude - è una leva fondamentale per i percorsi di autonomia delle persone che richiedono oggi soluzioni sempre più personalizzate". (ANSA).