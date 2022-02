Autismo, si conclude progetto don Cravero con Fondazione Crt

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Domenica 27 febbraio, alle 21, si terrà online l'evento conclusivo del progetto dedicato allo sviluppo di abilità e autonomie delle persone con autismo, realizzato dall'Associazione Solidarietà Giovanile (Asg) di Torino, con il contributo della Fondazione Crt (bando Vivomeglio). L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere nuove metodologie, messe a disposizione di terapeuti ed educatori, per accrescere le abilità personali e relazionali delle persone con autismo, attraverso la strutturazione di laboratori agricoli pensati per loro, favorendo così anche un loro possibile inserimento lavorativo e una vita indipendente.

L'associazione Asg, attiva dagli anni Ottanta per la promozione dei giovani più fragili e delle loro famiglie, è stata fondata da don Domenico Cravero, sociologo e psicoterapeuta, che esporrà durante l'evento di domenica i contenuti del metodo da lui ideato. "Nonostante difficoltà e gravi punti di debolezza, le persone con problemi di autismo sono spesso dotate di particolari capacità (isole di abilità) - spiega don Cravero - che possono abbinare intelligenza e ingegno in certe operazioni. E' fondamentale quindi disporre di un programma abilitativo personalizzato e di un sistema integrato di interventi che mirino a sviluppare le abilità personali e sociali. È necessario inoltre che si crei un ampio movimento di partecipazione sociale impegnato per il riconoscimento dei diritti di soggettività e cittadinanza delle persone più vulnerabili. L'agricoltura sociale può essere una buona risorsa su entrambi i fronti".

Sono partner del progetto Coop. Andirivieni, Fondazione Agape, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Gli interessati possono scrivere a segreteria@solidarietagiovanile.it, riceveranno il link per partecipare all'evento. (ANSA).