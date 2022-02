Animali salvati da rogo,Parco safari gratis per vigili fuoco

(ANSA) - CUNEO, 23 FEB - Ingresso gratis per i vigili del fuoco al Parco safari delle Langhe di Murazzano, nel Cuneese, salvato nei giorni scorsi da un incendio. E' l'originale iniziativa che i gestori del parco, prossimo alla riapertura, ha lanciato per ringraziare dell'intervento di lunedì.

"Vi ringraziamo per il sostegno e la vicinanza che ci state dimostrando con i vostri messaggi e ci teniamo a sottolineare ancora che, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, a parte lo spavento, non ci sono stati problemi né tra gli animali né tra lo staff - scrive sui social il Parco safari -. Grazie ai vigili del fuoco, eroi di ogni giorno: da oggi possono entrare gratis al parco: vi basterà presentare il tesserino alla cassa".

Alimentate dal forte vento, le fiamme l'altro giorno hanno raggiunto l'area che ospita lupi, leoni e altri grandi predatori e solo il tempestivo intervento dei pompieri ha salvato gli animali. del parco, che riapre domenica 27 febbraio.

"Cogliamo l'occasione per estendere la convezione che fino ad oggi prevedeva l'ingresso gratuito al parco a tutte le forze armate, anche a coloro che sono impiegati nel corpo dei vigili del fuoco". (ANSA).