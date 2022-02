Acqui Terme: Danilo Rapetti e Franca Roso candidati sindaco

(ANSA) - ACQUI TERME, 23 FEB - Danilo Rapetti, già sindaco per due mandati, ex Forza Italia passato alla Lega, si candida sindaco di Acqui Terme con una alleanza di liste civiche. Dovrà vedersela con Franca Roso, commercialista 54enne presidente della Associazione Nazionale Comuni Termali, candidata per il centrodestra. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte dell'attuale sindaco, Lorenzo Lucchini del Movimento 5 Stelle, su una sua eventuale ricandidatura. (ANSA).