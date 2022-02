Vent'anni fa l'omicidio del clochard Augusto, Biella ricorda

(ANSA) - BIELLA, 22 FEB - Biella si prepara a ricordare Augusto Festa Bianchet a vent'anni dalla sua morte. Vent'anni senza colpevoli. Era la notte tra il 23 e il 24 febbraio 1992 quando il clochard 55enne, che stazionava sempre sotto i portici dell'ex Standa, venne aggredito in modo brutale. Ricoverato in ospedale, morì qualche settimana più tardi. "Una brutta pagina per il nostro Biellese - ricorda il sindaco, Claudio Corradino - Augusto era una persona che non faceva male a nessuno. A vent'anni da questa tragedia, per altro irrisolta, come Comune organizzeremo un momento di ricordo".

A dare l'allarme, quella sera, fu una telefonata anonima da una cabina telefonica, che informò dell'aggressione le forze dell'ordine. L'autore della telefonata, che avrebbe potuto aiutare gli inquirenti a individuare i responsabili, non è mai stato scoperto. Prima di morire, Augusto riuscì a pronunciare solo poche parole: "Bastardi, vigliacchi...". Come a voler dire a tutti che a ridurlo in quello stato era stata più di una persona. Un uomo venne condannato a dieci anni per il concorso nell'omicidio. Morì pochi mesi più tardi. Si era auto-accusato indicando gli esecutori materiali, ma la sua testimonianza non venne mai ritenuta attendibile a causa delle numerose versioni rilasciate nel corso del tempo. Si aprì anche un processo a carico di due ragazzi biellesi, ma vennero ritenuti innocenti e assolti dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. (ANSA).