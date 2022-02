Torino Photo Days, seconda edizione dal 24 al 29 maggio

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Torna a Torino, da martedì 24 a domenica 29 maggio, in occasione di The Phair, la seconda edizione di Torino Photo Days, la rassegna interamente dedicata al linguaggio della fotografia e alle sue molteplici forme. Tpd nasce dall'esigenza di promuovere e mettere in rete le iniziative culturali della città, costruendo un ricco calendario di appuntamenti che, grazie al coinvolgimento di istituzioni, musei, fondazioni e gallerie attive sul territorio, stimoli un vivace dibattito sul medium fotografico e più in generale sulla fruizione delle immagini nella società contemporanea. Il programma di mostre, conferenze ed eventi si articolerà in iniziative pensate ad hoc per l'occasione, che vedranno l'apertura inedita di luoghi dimenticati, arricchiti da esposizioni di archivi fotografici inediti, la presentazione diffusa in città di importanti collezioni e la realizzazione di progetti ibridi legati all'immagine. Tpd vuole catalizzare l'attenzione sia degli addetti ai lavori quali galleristi, collezionisti, editori e direttori di musei, sia di un pubblico di appassionati e curiosi, consolidando e arricchendo la settimana primaverile della fotografia. Hanno confermato la loro adesione al programma di Torino Photo Days: Pinacoteca Agnelli, Barriera, Mao Museo d'Arte Orientale, Museo Egizio, Palazzo Madama, Musei Reali, Tag Torino Art Galleries, La Venaria Reale. (ANSA).