Torino: Città aderisce al 'Network Family in Italia'

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Torino diventa una città 'family friendly' grazie all'adesione al "Network Family in Italia - Comune amico della famiglia', promosso dalla Città di Trento nel 2017 e che a oggi coinvolge 100 Comuni. Torino è il primo capoluogo di regione ad aderire mentre altre Città, come Bologna, lo stanno programmando.

A pensare il coinvolgimento di Torino nella rete dei Comuni che studiano come rendere la città e i suoi servizi più vicini alle esigenze delle famiglie e dei bambini, è stato il gruppo consiliare del Pd con una proposta al sindaco Stefano Lo Russo che ha subito accettato. "La delibera passerà lunedì in Consiglio - spiega Nadia Conticelli, capogruppo Pd in Comune - ed è un inizio di percorso verso gli Stati Generali della famiglia ai quali stiamo lavorando nella convinzione che una città più a misura di bambini sia una città che funziona meglio".

"Il primo compito - ha spiegato la vicesindaca, con delega alle Politiche per le famiglie e la conciliazione, Michela Favaro - è mappare quello che c'è già, intercettare i bisogni e mettere a sistema servizi e nuove opportunità". (ANSA).