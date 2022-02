Sanità: Consiglio approva piano su Case e Ospedali Comunità

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato questo pomeriggio a maggioranza la delibera della Giunta Cirio sulla localizzazione delle Case e degli Ospedali di comunità e sulle Centrali operative territoriali.

Respinto un atto di indirizzo collegato, proposto dal capogruppo di Luv, Marco Grimaldi. E respinti anche quasi tutti gli emendamenti delle opposizioni, sui quali l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha dato parere negativo.

La delibera riguarda investimenti soprattutto con fondi del Pnrr, ma anche da altre fonti, per 430 milioni di euro.

Come da accordi presi in mattinata, l'Aula passa ora a discutere gli atti di indirizzo sul clima, collegati alla seduta aperta straordinaria di ieri. (ANSA).