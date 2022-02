Pernigotti: lavoratori in Consiglio comunale, basta silenzi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 FEB - "Mi premurerò di far sapere al ministro le conclusioni di questa discussione. E' tutta la città che lo vuole, i novesi sono molto affezionati alla Pernigotti, non lasceremo sfuggire questo tesoro". Così il sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, al termine del Consiglio comunale di ieri sera, tornato a occuparsi del caso Pernigotti, che preoccupa di nuovo istituzioni e sindacati. Il 30 giugno scade la cassa integrazione e del piano di rilancio della storica azienda dolciaria non c'è più traccia. "L'incontro previsto per gennaio non è stato calendarizzato, la rete vendita è praticamente distrutta, ci sono solo piccoli ordini per l'export, che portano poco lavoro", si lamentano le Rsu.

"Basta silenzio. Anche la dirigenza è sparita. Il Mise ci dia chiarimenti: non è più tempo di aspettare, noi non siamo più disposti a stare zitti", sostengono i lavoratori, preoccupati per il futuro dell'azienda. "Il Governo intervenga: pretendiamo un forte impegno chiaro - è la richiesta dai banchi dell'opposizione dell'ex sindaco Rocchino Muliere -. Chi non mai creduto nella Pernigotti se ne vada e venda a chi, invece, vuole investirci. Basta rinvii e mediazione, al tavolo romano si arrivi al dunque. Non vogliamo la morte di un'azienda che, con quel marchio, può fare e dare molto, ma non con i fratelli Toksoz", i proprietari turchi dell'azienda.

Per Luca Patelli, consigliere comunale ed ex lavoratore Pernigotti, portavoce storico dell'assemblea permanente in stabilimento, "era ora di tornare a parlarne. Ricominciamo.

Proviamoci, per uscirne a testa alta". (ANSA).