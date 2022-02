Paola Gianotti, da Stoccolma a Milano in bici per l'ambiente

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Dal 25 febbraio la ciclista di Ivrea Paola Gianotti, già entrata nel Guinness World Record, sarà di nuovo impegnata a pedalare per l'ambiente. Percorrerà 2.200 chilometri in 14 tappe, partendo dal parlamento di Stoccolma ed arrivando il 10 marzo a Milano al Parco delle Cave.

Durante il viaggio si fermerà per incontrare persone comuni, personalità e istituzioni impegnate per la salvaguardia del Pianeta, come Greta Thunberg o i ricercatori del Max Planck Institute. Regalerà ad ognuno degli alberelli donati dai carabinieri forestali, con la partnership del Ministero della Transizione Ecologica. Il viaggio, che la vedrà pedalare per circa 160 chilometri al giorno, è parte della campagna "Bike4Tree", che ha come obbiettivo quello di piantare 2.022 alberi in Italia. (ANSA).