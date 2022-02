Mostre: prorogata al primo maggio 'Andy Warhol Super Pop'

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - E' stata prorogata fino al primo maggio, a Torino, la mostra a Palazzo Marolo dedicata al grande artista americano Andy Warhol, morto esattamente 35 anni fa, il 22 febbraio 1987. Prodotta da Next Exhibition, 'Andy Warhol Super Pop Through the lens of Fred W. Mcdarrah'', questo il suo titolo, ripercorre attraverso una visione intima e curiosa la vita dell'inventore della pop Art e la sua ricchissima produzione artistica, che lo ha reso uno degli artisti simbolo del XX secolo.

Le opere in mostra partono dai primi esplosivi lavori prodotti negli anni '50 e '60, fino alle produzioni degli anni '70 nella Grande Mela, e raccontano la vita dell'uomo che ha trasformato con la sua visione innovativa la concezione stessa del fare e del consumare arte, divenendo una vera icona del mondo contemporaneo.

Accanto alle più celebri icone realizzate da Andy Warhol, tra cui le serigrafie di Marilyn, di Mao e della Mona Lisa, anche le opere inedite dell'avanguardistica serie 'Ladies & Gentlemen', realizzata tra il 1974 e il 1975, ritratti della comunità di Drag Queens di New York, da sempre tenuta ai margini della società.

Accanto alle opere dell'artista sono in mostra anche fotografie storiche provenienti dall'archivio del fotografo Fred W. McDarrah (oggi Muus Collection) che immortalò Warhol per oltre trent'anni svelandone da una parte il lato privato e umano e, dall'altra, mettendo in luce le sue molte e diverse pratiche artistiche. (ANSA).