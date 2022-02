Casale M.To, Cecilia Strozzi nuovo assessore all'Ambiente

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 22 FEB - Cecilia Strozzi (Lega), 38 anni, è il nuovo assessore comunale all'Ambiente di Casale Monferrato. Nella giunta di Federico Riboldi prende il posto di Maria Teresa Lombardi, che a fine novembre aveva rassegnato le dimissioni per ragioni personali.

"Un avvicendamento in continuità con l'amministrazione - sottolinea il primo cittadino, che ha firmato il decreto di nomina a fine giornata - in un assessorato particolarmente importante e prioritario per la nostra città, fortemente segnata dal punto di vista ambientale".

Laureata in Giurisprudenza, contabile amministrativo, Strozzi fa parte del Consiglio del Centro Storico, organismo di partecipazione popolare all'attività di Palazzo San Giorgio.

