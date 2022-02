Ambiente: Biella sceglie piante per migliorare qualità aria

(ANSA) - BIELLA, 22 FEB - Biella, insieme alle altre "Città Alpine",punta al miglioramento della qualità dell'aria. La giunta del sindaco Claudio Corradino ha approvato un nuovo piano per l'utilizzo di metodi innovativi per la gestione e valorizzazione del verde urbano e dei servizi ecosistemici. In sostanza, si tratta di passare da verde urbano concepito con una semplice funzione ornamentale, a verde urbano con una precisa e quantificabile funzione ecosistemica.

Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi dovranno essere privilegiate le specie autoctone, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti. Occorrerà tenere presente i benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.

"Con questa delibera vogliamo che in caso di nuove piantumazioni dai cittadini, fino ai centri commerciali - spiega l'assessore Barbara Greggio -, tutti stiano attenti a queste specie in grado di migliorare la qualità dell'aria. E' una prima misura utile a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini". (ANSA).