Valle Vigezzo 'risveglia' primavera al suono dei campanacci

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 21 FEB - Il suono dei campanacci per risvegliare la primavera. Torna in Valle Vigezzo, nel giorno di Sant'Albino, un appuntamento tradizionale delle Alpi. Mercoledì 2 marzo i bimbi di Santa Maria Maggiore (VCO) cercheranno di ''risvegliare'' la primavera al termine di un inverno in cui, sull'arco alpino, la neve e le temperature rigide sono state le grandi assenti.

''La consuetudine - dicono gli organizzatori - vedeva i bambini del paese, ognuno con in mano un campanaccio, sfilare in un lungo serpentone rumoroso per le vie di Santa Maria Maggiore e delle sue frazioni: le regole anti Covid non permettono di adottare questa modalità", ma il capoluogo vigezzino non ha voluto rinunciare all' appuntamento. Campanacci di ogni tipo, messi a disposizione dagli allevatori della zona, saranno posizionati nella serra della Casa del Profumo e nella mattinata del 2 marzo i bimbi di Santa Maria Maggiore e delle frazioni, con le teste decorate di fiori e foglie e armati dei loro campanelli, percorreranno le vie del paese facendo tappa nei vari punti allestiti. (ANSA).