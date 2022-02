Teatro: al Colosseo Virginia Raffaele, poi Loredana Bertè

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Due appuntamenti al Teatro Colosseo di Torino. Da giovedì 24 a domenica 27 arriva Virginia Raffaele con lo spettacolo Samusà, il 3 marzo Loredana Bertè.

Dopo il successo dello spettacolo Performance del 2015 e anni intensi che l'hanno vista protagonista in tv di uno show e una serie televisiva tutti suoi, oltre alla conduzione del Festival di Sanremo e al doppiaggio di Morticia nel cartone animato La Famiglia Addams, Virginia Raffaele torna al suo primo amore, il teatro con uno spettacolo completamente nuovo. Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale: il luna park.

Torna in teatro anche Loredana Bertè con il tour Manifesto.

In scaletta ci saranno sia i vecchi successi sia i brani tratti dal nuovo album. (ANSA).