Piovaschi e qualche temporale venerdì ma prosegue siccità

I (ANSA) - TORINO, 21 FEB - Piovaschi e qualche temporale tra giovedì e venerdì, ma nessuna precipitazione in grado di attenuare la siccità che in molte zone del Piemonte dura ormai da 74 giorni. Dopo il forte vento di oggi - in particolare nel Torinese e nel Cuneese - l'alta pressione garantirà almeno altri due giorni di cielo soleggiato. A metà settimana - prevede Smi (Società meteorologica italiana) - aria più umida da est porterà qualche nuvola e venerdì "una saccatura fredda dal Nord Europa tenderà a valicare le Alpi portando locale instabilità tra pomeriggio e sera". Nel pomeriggio del 25 febbraio, quindi, sono possibili rovesci tra Biellese, Sesia e Verbano, con neve fin sotto i 1.000 metri. Qualche rovescio e locali temporali sono previsti, entro la sera di venerdì, tra Torinese e Cuneese, nevosi fin verso gli 800 metri.

Oggi le stazioni Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato raffiche di 176,4 kmh sulla cima Gran Vaudala, sopra Ceresole Reale (Torino), 114, 1 al Rifugio Vaccarone, nel territorio di Giaglione, in Valle di Susa, 93,2 a Susa, 76,7. Più a bassa quota, 76.7 kmh a Fossano, 71.3 a Mombarcaro, 67.3 a Roccaforte Mondovì, tutte nel Cuneese.

