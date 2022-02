Omicidio senzatetto, carabinieri danno caccia a sospettato

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - C'è un sospettato per la morte di Andrei Danila, il senzatetto 53enne di origini romene morto ieri sera all'ospedale di Rivoli, dove era stato ricoverato per le ferite riportate in una aggressione. Secondo quanto trapela dalle indagini dei carabinieri, si tratterebbe di un connazionale della vittima, colpito con un oggetto contundente in testa nella baracca in cui viveva sotto la tangenziale Nord.

Le indagini sono affidate ai militari della Compagnia di Rivoli, con il supporto del Nucleo Investigativo di Torino. (ANSA).