Mattoni lanciati contro auto in corsa, denuncia sui social

(ANSA) - CUNEO, 21 FEB - Mattoni sarebbero stati lanciati da un'auto in corsa sui veicoli in viaggio nella direzione opposta, lungo la provinciale che collega Cuneo e Busca, nella notte tra sabato e domenica. Gli episodi sono stati segnalati dagli automobilisti interessati con post su Facebook allegando le foto delle auto danneggiate. La documentazione è stata acquisita dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri che finora non hanno ricevuto denunce.

Il primo lancio sarebbe accaduto dopo l'una di notte in frazione San Benigno di Cuneo, l'altro poco dopo, nel territorio di Busca, sulla stessa strada provinciale. Un utente ha scritto sui social (allegando la foto del parabrezza in frantumi): "In via Villafalletto un'auto proveniente dalla carreggiata opposta ha lanciato un mattone sul mio parabrezza, fortunatamente non ho avuto gravi conseguenze a parte qualche scheggia di vetro nell'occhio, se qualcuno avesse delle telecamere o ha qualche informazione che possa aiutare a trovare i colpevoli ne sarei grato". Nel secondo caso un masso o un mattone avrebbe colpito il muso di un'auto.. (ANSA).