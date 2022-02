Da maggio non dava sue notizie, 71enne era morto in casa

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno ritrovato questa mattina a Valchiusa, in Canavese, il cadavere di un uomo di 71 anni in avanzato stato di decomposizione. L'uomo, secondo un primo riscontro del medico legale, sarebbe morto per cause naturali a maggio dello scorso anno. E' stato ritrovato all'interno dell'abitazione dove viveva solo. A far scattare il controllo dei militari e dei vigili del fuoco è stata la denuncia presentata dalla figlia, che da tempo vive all'estero. (ANSA).