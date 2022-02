Champions: Allegri, con Villareal non è ottavo scontato

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - "Non è un ottavo scontato, abbiamo entrambe il 50% di possibilità di qualificazione": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista della doppia sfida contro il Villarreal negli ottavi di Cham'pions. "I tifosi spingeranno molto gli spagnoli e l'anno scorso hanno vinto l'Europa League - spiega l'allenatore - Dovremo fare una gara ordinata e con pazienza: non si passa domani, a meno che non vinciamo 3 o 4 a 0, ma la qualificazione si gioca su 180 minuti. Se bastano". (ANSA).